 
Информация к новости
  • Просмотров: 208
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В аэропорту Шарм-Эль-Шейха при посадке загорелся самолет из Запорожья компании Sky Up

Категория: Новости / Происшествия

В аэропорту Шарм-Эль-Шейха при посадке загорелся самолет из Запорожья компании Sky Up

В аэропорту Шарм-Эль-Шейха 9 ноября, при посадке рейса Запорожье-Шарм-эль-Шейх загорелся самолет компании Sky Up. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

"Самолет сел довольно мягко, но в момент посадки, мы услышали странный гул с левой стороны. В иллюминаторах было видно зарево от пламени и густой дым. Не прошло и минуты, как возле нашего самолета была пожарная команда аэропорта, которая погасила возгорание. Трап подали очень быстро", - рассказал пассажир.

Посадка самолета происходила в 5:25 (4:25 по египетскому времени).

Причиной инцидента стало возгорание левой стойки шасси.

Службы аэропорта оперативно погасили возгорание.

Источник: 112.ua



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать