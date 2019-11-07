В аэропорту Шарм-Эль-Шейха при посадке загорелся самолет из Запорожья компании Sky Up

В аэропорту Шарм-Эль-Шейха 9 ноября, при посадке рейса Запорожье-Шарм-эль-Шейх загорелся самолет компании Sky Up. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

"Самолет сел довольно мягко, но в момент посадки, мы услышали странный гул с левой стороны. В иллюминаторах было видно зарево от пламени и густой дым. Не прошло и минуты, как возле нашего самолета была пожарная команда аэропорта, которая погасила возгорание. Трап подали очень быстро", - рассказал пассажир.

Посадка самолета происходила в 5:25 (4:25 по египетскому времени).

Причиной инцидента стало возгорание левой стойки шасси.

Службы аэропорта оперативно погасили возгорание.

Источник: 112.ua