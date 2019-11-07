Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

В воскресенье завершилось Второе Китайское международное импортное ЭКСПО /CIIE/, на полях которого были заключены предварительные соглашения по приобретению товаров и услуг стоимостью 71,13 млрд долл. США в течение 12 месяцев.

Сумма выросла на 23 проц. по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции Сунь Чэнхай, заместитель директора Бюро по организации CIIE.

Всего в ЭКСПО приняли участие 181 страна, регион и международная организация, при этом более 3800 предприятий продемонстрировали свою продукцию.

Как заявил Сунь Чэнхай, шестидневное мероприятие под девизом "Новая эра, общее будущее" привлекло более 500 тыс. китайских и зарубежных закупщиков.

По его словам, более 230 компаний со всего мира зарегистрировались на третье CIIE в Шанхае, при этом общая площадь забронированных ими выставочных мест составила свыше 84 тыс. кв. метров.

Среди зарегистрировавшихся на мероприятие следующего года фигурируют 80 компаний или промышленных лидеров, которые входят в список Fortune Global 500. Общая выставочная площадь их стендов займет более чем 50 тыс. кв. метров, добавил Сунь Чэнхай.

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