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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

Категория: Новости / Экономика и финансы

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

В воскресенье завершилось Второе Китайское международное импортное ЭКСПО /CIIE/, на полях которого были заключены предварительные соглашения по приобретению товаров и услуг стоимостью 71,13 млрд долл. США в течение 12 месяцев.

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 Сумма выросла на 23 проц. по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции Сунь Чэнхай, заместитель директора Бюро по организации CIIE.

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 

Всего в ЭКСПО приняли участие 181 страна, регион и международная организация, при этом более 3800 предприятий продемонстрировали свою продукцию.

Как заявил Сунь Чэнхай, шестидневное мероприятие под девизом "Новая эра, общее будущее" привлекло более 500 тыс. китайских и зарубежных закупщиков.

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 

По его словам, более 230 компаний со всего мира зарегистрировались на третье CIIE в Шанхае, при этом общая площадь забронированных ими выставочных мест составила свыше 84 тыс. кв. метров.

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 

Среди зарегистрировавшихся на мероприятие следующего года фигурируют 80 компаний или промышленных лидеров, которые входят в список Fortune Global 500. Общая выставочная площадь их стендов займет более чем 50 тыс. кв. метров, добавил Сунь Чэнхай.

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 

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Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 

Второе CIIE завершилось заключением предварительных сделок на сумму 71,13 млрд долл. США

 
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