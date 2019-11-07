Джон Уотерс: "не голосуйте за кандидатов со странными причёсками"

https://ru.euronews.com/2019/11/08/john-waters-interview?jwsource=cl
Одним из главных гостей Международного кинофестиваля в Салониках стал известный американский режиссёр и писатель Джон Уотерс. На этом событии ему вручают награду "Золотой Александр"Джон Уотерс перестал снимать картины в 2004 году. "Папа трэша" и автор ряда культовых картин на фестивале выступил с комедийным стэндапом "Этот грязный мир".
В интервью телеканалу Euronews он рассказал о творчестве и жизни в США:
73-летний режиссёр говорит о разделённости американского общества и не скрывает сарказма по отношению к президенту Дональду Трампу.