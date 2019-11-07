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Сегодня, 10:00

У франшизы "Падение" с Джерардом Батлером будет еще три сиквела

Категория: Новости / Культура и искусство

У франшизы "Падение" с Джерардом Батлером будет еще три сиквела

У франшизы "Падение" (Has Fallen), роль секретного агента, в которой играет Джерард Батлер, может появиться сразу три продолжения. Об этом заявил продюсер ленты Алан Сигел.
"Падение Олимпа" вышло в 2013 году, после чего последовали "Падение Лондона" (2016) и "Падение Ангела" (2019). В общей сложности фильмы франшизы собрали около 500 млн долларов.
При смешанной критике создатели уверены в кассовом потенциале серии. Сигел также намекнул, что в четвертой части герой Батлера отправится в Индию. Подробностей продюсер не раскрыл.
Как сообщалось ранее, завершены съемки продолжения хоррора "Тихое место".

 

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