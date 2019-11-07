Воронцовский переулок планируют открыть до конца ноября и сделать его пешеходной зоной

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что Воронцовский переулок планируют открыть после реставрации в течение одной-двух недель. Однако, по словам чиновников мэрии, вулканических камней в переулке было всего около 50, а все остальное оказалось песчаником.

Еще до реставрации Воронцовского переулка было определено сделать его пешеходным, по просьбе самих жителей. Возможность заезжать на автомобилях будет только у жильцов находящихся в переулке домов. Также было отмечено, что парковаться даже местные жильцы смогут только внутри дворов, так как вдоль переулка будут остановлены специальные ограждения.

Одним из минусов стало то, что всю брусчатку вернуть в Воронцовский переулок не смогут. По словам начальника Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павла Остапенко, большая часть камней была не лавовым камнем, а песчаником.



На лавовые плиты в количестве 44 штук был составлен акт, который будет подписан представителями жителей по данному адресу, где будет отмечено, что они ответственны за сохранение этих плит,

- заявил Павел Остапенко.Он добавил, что из песчаных плит брусчатки удалось в целости сохранить лишь 11 экземпляров, так как материал очень хрупкий.

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