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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Разумков рассказал, когда Рада возьмется за бюджет-2020

Категория: Новости / Экономика и финансы

Разумков рассказал, когда Рада возьмется за бюджет-2020

Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный проект бюджета-2020 и этот документ планируется рассмотреть во втором чтении 14 ноября. Об этом рассказал на Согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков.
Он предупредил депутатов, что неделя будет напряженной из-за множества важных вопросов, в частности и по бюджету. Спикер поручил профильному комитету как можно быстрее рассмотреть главный финансовый документ страны и вынести его в сессионный зал.

"Я обращаюсь к Комитету по вопросам бюджета: на своем заседании внимательно рассмотреть и проанализировать представленный правительством проект бюджета на предмет учета бюджетных заключений ВРУ, которые были предложены в бюджет на 2020 год и дать заключение комитета по проекту бюджета народным депутатам Украины. Для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект, и, возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год",
 – сказал Разумков.

 

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