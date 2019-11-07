Бывший АТОшник угрожал поджечь себя под Офисом президента

Участник АТО и ООС, крымчанин Аблязис Усеинов намерен совершить самосожжение под Офисом президента. Мужчина говорит, что его "бросило гусударство".

"Со своей стороны я для государства сделал все. Я еще в 2013 году выехал из Крыма, еще после битья студентов на Майдане. До 2019 года я продолжал служить - я нес службу, пока не заболел туберкулезом. Год я лечился в Киеве, а потом меня просто бросили как щенка на улице. Я живу здесь в мокрой палатке уже месяц. Каждый раз пытаюсь достучатся к власти, чтобы они помогли мне каким-то жильем. Я инвалид 2-й группы, я остался просто на улице",

- заявил Аблязис и добавил, что хочет совершить самосожжение.Позже к активисту вышел первый заместитель министра по делам ветеранов Антон Колумбет. Мужчина отказался совершать самосожжение, так как ему пообещали к вечеру решить вопрос по временному жилью и лечению. Пока голодовку активист прекращать не намерен и добавил, что если его до вечера не обеспечат жильем, он совершит самоподпал завтра, 12 ноября.

Источник