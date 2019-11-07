В центре Одессы разбили мемориальную табличку погибшему в беспорядках 2 мая

Неизвестные разбили мемориальную доску, установленную на фасаде дома, расположенного на углу улиц Дерибасовской и Преображенской.

Памятная табличка была открыта в 2017 году в честь десятника «Правого сектора» Игоря Иванова, который получил смертельное ранение во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, правоохранители открыли уголовное производство по статье хулиганство.

Напомним, что 27-летний евромайдановец стал первой жертвой того дня, получив ранение в живот пулей калибра 5.45 миллиметров, находясь на пересечении Дерибасовской и Преображенской. Скончался в тот же день в больнице от большой потери крови.

В 2015 году Иванов был награжден посмертно орденом «За мужество» 3 степени, орденом «Народный Герой Украины» и медалью «За жертвенность и любовь к Украине».

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