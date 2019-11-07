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  • Просмотров: 90
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одессe появился редкий джип за миллион долларов

Категория: Новости

В Одессe появился редкий джип за миллион долларов

В центре города замечен редкий автомобиль марки Mercedes. Это шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG 6X6 стоимостью порядка 1 миллион долларов, сообщает «Взгляд из Одессы».
Был выпущен лимитированной серией в несколько сотен экземпляров. У данного авто 5,5-литровый турбированный V8. Его мощность составляет 544 лошадиных сил. Вес авто почти 4 тонны.
Он способен разгоняться до 100 км/ч всего за 7,9 секунды и развивает максимальную скорость в 160 км/ч. Ему не страшны никакие препятствия на пересеченной местности, так как разработчиками предусмотрена раздаточная коробка, два межколесных дифференциала.

 

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