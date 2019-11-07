 
Информация к новости
  • Просмотров: 78
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Украинцы могут законно не платить за отопление

Категория: Новости / Экономика и финансы

Украинцы могут законно не платить за отопление

В Украине все же можно не платить за коммунальные услуги, но при этом нужно подходить под ряд критериев. Согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах» украинцы могут не оплачивать коммунальные услуги  или платить меньше. Как отмечается, перерасчет за услуги по централизованному отоплению возможен в таких случаях:

  • Если поставка услуги по централизованному отоплению стартовала позже установленного срока или в случае, когда отопительный сезон закончился досрочно;
  • При наличии перерывов в предоставлении услуги, которые превышают 12 часов в сутки один раз в месяц;
  • Если фактическая температура в жилом помещении ниже +18 градусов.

Согласно документу, за каждый градус отклонения от +18 до +12 в домах, плата за отопление снижается на 5%. Если в жилых помещениях ниже 12 градусов тепла - платить за отопление вовсе не стоит.

Отмечается, что горячую воду могут отключать не больше чем на шесть часов в сутки. Период «без воды» должен составлять не больше 30% месяца. Если указанная норма нарушается, за каждые сутки сумма в платежках должна уменьшаться на 3,3%. 

 

 

Источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать