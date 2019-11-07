Украинцы могут законно не платить за отопление

В Украине все же можно не платить за коммунальные услуги, но при этом нужно подходить под ряд критериев. Согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах» украинцы могут не оплачивать коммунальные услуги или платить меньше. Как отмечается, перерасчет за услуги по централизованному отоплению возможен в таких случаях:

Если поставка услуги по централизованному отоплению стартовала позже установленного срока или в случае, когда отопительный сезон закончился досрочно;

При наличии перерывов в предоставлении услуги, которые превышают 12 часов в сутки один раз в месяц;

Если фактическая температура в жилом помещении ниже +18 градусов.

Согласно документу, за каждый градус отклонения от +18 до +12 в домах, плата за отопление снижается на 5%. Если в жилых помещениях ниже 12 градусов тепла - платить за отопление вовсе не стоит.

Отмечается, что горячую воду могут отключать не больше чем на шесть часов в сутки. Период «без воды» должен составлять не больше 30% месяца. Если указанная норма нарушается, за каждые сутки сумма в платежках должна уменьшаться на 3,3%.

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