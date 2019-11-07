Елена Зеленская появится на обложке Vogue UA

Первая леди Украины Елена Зеленская появится на обложке декабрьского выпуска женского журнала Vogue UA.

Уточняется, что фотосессия с Зеленской воплотилась в широкоформатную журнальную историю, где первая леди рассказала про жизнь в новом статусе, новые возможности и обязанности.



“Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной – строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта – его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни”,

– рассказал главный редактор Филип Власов.

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