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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одессе обвалился потолок в здании полиции

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе обвалился потолок в здании полиции

В понедельник, 11 ноября, обвалился потолок в здании главного управления Нацполиции в Одесской области, располагающемся на улице Еврейской, 12 в Одессе. В результате этого пострадали два правоохранителя.

Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице.  Их госпитализировали с травмами — что это за травмы, пока не готовы сказать. На месте сейчас работает ГСЧС,
 - прокомментировала происшествие руководитель пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская.
Потолок обрушился над парадной лестницей между этажами.  Часть здания обесточена.  По данным полиции, капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.

 

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