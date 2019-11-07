В Одессе обвалился потолок в здании полиции

В понедельник, 11 ноября, обвалился потолок в здании главного управления Нацполиции в Одесской области, располагающемся на улице Еврейской, 12 в Одессе. В результате этого пострадали два правоохранителя.



Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице. Их госпитализировали с травмами — что это за травмы, пока не готовы сказать. На месте сейчас работает ГСЧС,

- прокомментировала происшествие руководитель пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская.Потолок обрушился над парадной лестницей между этажами. Часть здания обесточена. По данным полиции, капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.

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