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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Билл Мюррей вернется к своей роли в третьей части "Охотников за привидениями"

Категория: Новости / Культура и искусство

Билл Мюррей вернется к своей роли в третьей части "Охотников за привидениями"

Билл Мюррей вернется к роли Питера Вэнкмана в третьей части нового фильма "Охотники за привидениями" от режиссера Джейсона Райтмана, съемки которого уже завершены. Об этом в интервью рассказал актер Дэн Эйкройд, который тоже снимался в первых частях франшизы.

"Джейсон Райтман написал чудесный скрипт, возвращающий ощущение от первых фильмов и передающий эстафету поколению молодых актеров. Мы отсняли свои эпизоды: я, Билл Мюррей, Сигурни и Энни Потс. Это было здорово",
 - отметил Эйкройд.
Дэн Эйкройд также поделился, что в фильме ожидается трибьют Гарольду Рамису. Исполнитель роли Игона Спенглера в оригинальной дилогии скончался в 2014 году.
В картине также снимались Финн Вулфард, Кэрри Кун и Маккенна Грейс.Пока что детали сюжета не раскрываются. Известно, что в центре нового фильма окажутся подростки, которые каким-то образом будут связаны с появлением нечисти в провинциальном городке.
Премьера фильма "Охотники за привидениями 20" намечена на июль 2020 года. Создатели уже опубликовали первый тизер киноленты.

 

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