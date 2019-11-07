Парень из Ровно взорвал сеть невероятным трюком

21-летний Николай Боровец из Ровно в одночасье стал знаменитостью: он сумел сделать головокружительное сальто назад, держа в руках 20-килограммовую штангу. В считанные дни видео трюка в соцсети посмотрели миллионы людей.

Спортом Николай увлекся еще в 13-летнем возрасте, причем всё — и развитие мускулатуры, и акробатические трюки — осваивал сам, без тренера. Изобрел новый вид спорта, соединив элементы тяжелой атлетики, гимнастики и акробатики. Трижды в неделю занимается в тренажерном зале, работает тренером по спортивной акробатике и часто удивляет своих подписчиков в Instagram новыми достижениями — то, стоя на одной ноге, поднимает над головой людей вместо штанги, то отжимается в положении вниз головой на руках и завершает упражнение элементами верхнего брейка. У спортсмена есть любимые упражнения, например, коронный воздушный шпагат Жана-Клода Ван Дамма, да еще и с тяжелой штангой над головой. Но настолько зрелищного и опасного трюка, как сальто со штангой, он раньше не делал.

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