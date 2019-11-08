США продолжат вооружать Украину с надеждой о мире

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности США и в дальнейшем предоставлять военную помощь Украине, предположив, что стороны, вовлеченные в военный конфликт, сумеют договориться.



«Я не собираюсь погружаться в гипотетику относительно того, что может произойти в будущем. Я надеюсь, что Россия и Украина смогут договориться, и между ними может быть какое-то мирное соглашение»,

«Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, а Трамп - первый президент, который предоставил вооружение Украине. Думаю, это очень важно»,

- сказал О'Брайен в эфире телеканала CBS News.Кроме того, Роберт О'Брайен отметил, что ему сложно прогнозировать объемы военной поддержки, предоставляемой Украине, принимая во внимание процедуру импичмента, инициированную Палатой представителей Конгресса США.- сказал он.Палата представителей Конгресса США начала формальную процедуру импичмента Трампа в связи с обнародованием стенограммы разговора американского президента с Владимиром Зеленским. Лидера США обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Украины из-за личных политических мотивов.7 ноября, в Центральном доме офицеров ВСУ в столице состоялись украино-американские двухсторонние оборонные консультации.Во время встречи украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США.

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