США продолжат вооружать Украину с надеждой о мире

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности США и в дальнейшем предоставлять военную помощь Украине, предположив, что стороны, вовлеченные в военный конфликт, сумеют договориться.
«Я не собираюсь погружаться в гипотетику относительно того, что может произойти в будущем. Я надеюсь, что Россия и Украина смогут договориться, и между ними может быть какое-то мирное соглашение»,- сказал О'Брайен в эфире телеканала CBS News.
Кроме того, Роберт О'Брайен отметил, что ему сложно прогнозировать объемы военной поддержки, предоставляемой Украине, принимая во внимание процедуру импичмента, инициированную Палатой представителей Конгресса США.
«Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, а Трамп - первый президент, который предоставил вооружение Украине. Думаю, это очень важно»,- сказал он.
Палата представителей Конгресса США начала формальную процедуру импичмента Трампа в связи с обнародованием стенограммы разговора американского президента с Владимиром Зеленским. Лидера США обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Украины из-за личных политических мотивов.
7 ноября, в Центральном доме офицеров ВСУ в столице состоялись украино-американские двухсторонние оборонные консультации.
Во время встречи украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США.