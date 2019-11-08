В море у берегов Керчи заметили нефтяные пятна

В море у берегов оккупированного Крыма были замечены нефтяные пятна, которые снял на фото житель Керчи.

Как сообщает издание Керчь.ФМ, снимки были сделаны утром 11 ноября с городской набережной.

Напомним, ранее в другом городе аннексированного полуострова – Севастополе, так называемый "глава" городской администрации Михаил Развожаев опубликовал фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды фекалиями.

Ранее мы писали, что в Крыму задыхающиеся от нечистот жители курортного поселка перекрыли трассу Феодосия – Керчь.



"Весь город воняет, как древний сортир. Речки, подвалы, улицы, дворы. Вонища",

– жаловались жители Феодосии, требуя от оккупантов немедленно решить эту проблему.Тем временем из-за повышения уровня солености в Азовском море растет количество медуз.

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