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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В море у берегов Керчи заметили нефтяные пятна

Категория: Новости

В море у берегов Керчи заметили нефтяные пятна

В море у берегов оккупированного Крыма были замечены нефтяные пятна, которые снял на фото житель Керчи.
Как сообщает издание Керчь.ФМ, снимки были сделаны утром 11 ноября с городской набережной.
Напомним, ранее в другом городе аннексированного полуострова – Севастополе, так называемый "глава" городской администрации Михаил Развожаев опубликовал фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды фекалиями.
Ранее мы писали, что в Крыму задыхающиеся от нечистот жители курортного поселка перекрыли трассу Феодосия – Керчь.

"Весь город воняет, как древний сортир. Речки, подвалы, улицы, дворы. Вонища",
 – жаловались жители Феодосии, требуя от оккупантов немедленно решить эту проблему.
Тем временем из-за повышения уровня солености в Азовском море растет количество медуз.

 

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