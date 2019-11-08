 
Информация к новости
  • Просмотров: 66
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Разведение сил в Петровском завершено

Категория: Новости / Политика

Разведение сил в Петровском завершено

Разведение сил в районе поселка Петровское на Донбассе завершено. Украинские саперы должны приступить к разминированию территории на месте разведения сил в Петровском Донецкой области 12 ноября. Об этом сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Александр Штупун в понедельник, 11 ноября.
По его словам, сейчас завершается разведение сил в Петровском. После этого должно начаться разминирование территории.

"В Петровском сейчас завершаются третьи сутки разведения. Сегодня в 12:00 украинская сторона сообщит через МИД и ОБСЕ, что практически завершила разведение. После этого разведения сил состоится верификация ОБСЕ. А после этого начнется разминирование территорий. Если все хорошо, если СММ ОБСЕ подтвердит, то по графику завтра должно начаться разминирование территорий",
 - сообщил Штупун.

 

Источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать