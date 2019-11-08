Разведение сил в Петровском завершено

Разведение сил в районе поселка Петровское на Донбассе завершено. Украинские саперы должны приступить к разминированию территории на месте разведения сил в Петровском Донецкой области 12 ноября. Об этом сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Александр Штупун в понедельник, 11 ноября.

По его словам, сейчас завершается разведение сил в Петровском. После этого должно начаться разминирование территории.



"В Петровском сейчас завершаются третьи сутки разведения. Сегодня в 12:00 украинская сторона сообщит через МИД и ОБСЕ, что практически завершила разведение. После этого разведения сил состоится верификация ОБСЕ. А после этого начнется разминирование территорий. Если все хорошо, если СММ ОБСЕ подтвердит, то по графику завтра должно начаться разминирование территорий",

- сообщил Штупун.

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