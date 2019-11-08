Половина населения Украины недовольна ростом цен и тарифов

По результатам опроса, проведенного Центром Разумкова в начале ноября, жители Украины в целом недовольны тем, как развиваются события в стране. Половина опрошенных пожаловалась на рост цен и тарифов, также отмечено ухудшение здравоохранения и социальной защиты населения.

Интересно, что 37,5% респондентов считают: события в Украине развиваются правильно (в сентябре так считали 57%, в октябре - 45%), 35% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в октябре - 29%).

«Так, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, сравнялась с долей тех, кто придерживается противоположной точки зрения»,

- отмечается в результатах соцопроса.Кроме того, 48% респондентов считают, что ситуация в стране не изменилась, 26% - что она ухудшилась, а 15% - что улучшилась.В некоторых сферах, несмотря на общее разочарование действиями новой власти, респондентами отмечается улучшение: уровень свободы слова (на улучшение указывают 20% опрошенных, ухудшение - 14%), уровень демократии (17% и 14% соответственно), обороноспособность страны (19% и 16% соответственно), международный имидж Украины (25% и 22% соответственно).Ухудшение же отмечается опрошенными в следующих сферах: уровень цен и тарифов (на ухудшение указывают 50% респондентов, тогда как на улучшение - 5%), здравоохранение (31% и 6,5% соответственно), социальная защита (28% и 7% соответственно), уровень семьи (27% и 8% соответственно), оплата труда (24% и 5% соответственно), уверенность граждан в завтрашнем дне (31% и 14% соответственно), уровень стабильности (28% и 12% соответственно), экономическое положение страны (23,5% и 9% соответственно), ситуация с преступностью (22% и 7% соответственно), пенсионное обеспечение (21% и 6% соответственно), образование (19% и 6% соответственно), соблюдение законности государственными служащими (17% и 13% соответственно), положение русскоязычного населения (11% и 7% соответственно).По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто верит в то, что Украина сможет преодолеть существующие проблемы в течение ближайших нескольких лет (в сентябре такие составляли 41%, в октябре - 34%, а по данным последнего опроса – 29%).Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработало два прогнозных сценария по уровню инфляции в ближайшие три года, ожидая в 2020 году 5,5% по базовому и 5,8% - по оптимистичному сценарию.

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