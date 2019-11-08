Назначен новый глава Кировоградской ОГА

Новым главой Кировоградской областной государственной администрации стал Андрей Балонь. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном сайте Президента.
“Назначить БАЛОНЯ Андрея Богдановича главой Кировоградской областной государственной администрации”,– сказано в документе.
Балонь является бывшим руководителем следственного управления МВД. Он начинал работу в правоохранительных органах следователем Старосамборского районного отдела милиции Львовской области, а 2015 году возглавлял следственное управление Полтавской области. В 2016 году он получил адвокатское свидетельство.
С 2017 года Балонь занимал должность заместителя главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, уволился с должности в апреле 2019 года после отставки Гордеева.