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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Назначен новый глава Кировоградской ОГА

Категория: Новости / Политика

Назначен новый глава Кировоградской ОГА

Новым главой Кировоградской областной государственной администрации стал Андрей Балонь. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном сайте Президента.

“Назначить БАЛОНЯ Андрея Богдановича главой Кировоградской областной государственной администрации”,
 – сказано в документе.
Балонь является бывшим руководителем следственного управления МВД. Он начинал работу в правоохранительных органах следователем Старосамборского районного отдела милиции Львовской области, а 2015 году возглавлял следственное управление Полтавской области. В 2016 году он получил адвокатское свидетельство.
С 2017 года Балонь занимал должность заместителя главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, уволился с должности в апреле 2019 года после отставки Гордеева.

 

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