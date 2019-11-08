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Стала известна дата вручения Сенцову премии Сахарова

Категория: Новости / Политика

Стала известна дата вручения Сенцову премии Сахарова

Украинскому режиссеру, экс-политзаключенному Олегу Сенцову 26 ноября вручат премию"За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2018 год.
Церемония состоится в Европарламенте, в главном зале заседаний законодательного органа ЕС во время очередной пленарной сессии.
Отметим, премия "За свободу мысли"  была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.
Кроме Сенцова на премию претендовали организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи. 

 

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