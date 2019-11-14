Госбюджет-2020: Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада на заседании 14 ноября приняла законопроект № 2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Как передает НВ, «за» проголосовало 282 нардепа.

Проект закона „О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины“ разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год,

— говорится в пояснительной записке.

Законопроект, в частности, предусматривает создание Долгового агентства, которое будет координироваться Кабинетом министров через министра финансов. Глава агентства получает полномочия в сфере государственных заимствований и управления госдолгом.

В ходе заседания нардепы одобрили правку № 209, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный налог с произведенного в Украине и ввезенного в страну топлива будет оставаться в местных бюджетах. Профильный комитет был против поправки. Там отмечали, что этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений в Дорожный фонд. В комитете также отмечали, что принятие поправки разбалансирует госбюджет, так как приведет к «уменьшению поступлений и расходов Дорожного фонда на 7,7 млрд грн».

Напомним, сегодня Рада намерена принять законопроект о госбюджете на 2020 год.