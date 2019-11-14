 
Èíôîðìàöèÿ ê íîâîñòè
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  • Äàòà: Â÷åðà, 14:00
Â÷åðà, 14:00

Â Óêðàèíó ïðèåõàëè ðåâèçîðû ÌÂÔ

Êàòåãîðèÿ: Íîâîñòè

Ð˜Ð»Ð»Ñ142;Ñ129;Ñ130;Ñ128;Ð°Ñ134;Ð¸Ñ143; REUTERS

Ìèññèÿ êëþ÷åâîãî êðåäèòîðà Óêðàèíû Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå â Êèåâå, êàê è ïëàíèðîâàëà.

Îá ýòîì ñîîáùàåò ÓÍÈÀÍ ñî ññûëêîé íà ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ôîíäà â Êèåâå.

 

 

Ìèññèÿ ÌÂÔ íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó â Êèåâå ñîãëàñíî ïëàíó,
- ñêàçàë ïðåäñòàâèòåëü Ôîíäà.

Ðàíåå â ïðåäñòàâèòåëüñòâå àíîíñèðîâàëè ñòàðò ìèññèè âî ãëàâå ñ Ðîíîì âàí Ðîäåíîì 14 íîÿáðÿ. Ïî èíôîðìàöèè ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ìèññèÿ ïðîäîëæèò äèñêóññèè ñ óêðàèíñêèìè âëàñòÿìè îòíîñèòåëüíî íîâîé ïðîãðàììû ïðè ïîääåðæêå ÌÂÔ.

Ñïðàâêà. Î÷åðåäíàÿ îöåíî÷íàÿ ìèññèÿ ÌÂÔ ðàáîòàëà â Êèåâå ñ 12 ïî 26 ñåíòÿáðÿ. Ïî èòîãàì ìèññèè â ÌÂÔ çàÿâèëè, ÷òî îáñóæäåíèå íîâîé òðåõëåòíåé ïðîãðàììû ðàñøèðåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ Óêðàèíû ïðîäîëæèòñÿ â áëèæàéøèå íåäåëè. Ïîñëå ïåðåãîâîðîâ ñ óêðàèíñêîé äåëåãàöèåé â ÑØÀ äèðåêòîð Åâðîïåéñêîãî äåïàðòàìåíòà ÌÂÔ Ïîë Òîìñåí çàÿâèë, ÷òî ìèññèÿ Ôîíäà â áëèæàéøèå íåäåëè âíîâü ïîñåòèò Êèåâ äëÿ îáñóæäåíèÿ íîâîé ïðîãðàììû ðàñøèðåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ EFF äëÿ Óêðàèíû. 



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Êàæåòñÿ, âû èñïîëüçóåòå áëîêèðîâùèê ðåêëàìû. Âìåñòå ñ ðåêëàìîé îí ìîæåò îòêëþ÷àòü ôîòî, âèäåî è äðóãèå âàæíûå ýëåìåíòû. Äîáàâüòå ñàéò Ñëîâî â èñêëþ÷åíèÿ, è âñ¸ áóäåò â ïîðÿäêå.

Êàê ýòî ñäåëàòü èëè Êàê ýòî ñäåëàòü