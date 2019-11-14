Â Óêðàèíó ïðèåõàëè ðåâèçîðû ÌÂÔ

Ìèññèÿ êëþ÷åâîãî êðåäèòîðà Óêðàèíû Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå â Êèåâå, êàê è ïëàíèðîâàëà.
Îá ýòîì ñîîáùàåò ÓÍÈÀÍ ñî ññûëêîé íà ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ôîíäà â Êèåâå.
Ðàíåå â ïðåäñòàâèòåëüñòâå àíîíñèðîâàëè ñòàðò ìèññèè âî ãëàâå ñ Ðîíîì âàí Ðîäåíîì 14 íîÿáðÿ. Ïî èíôîðìàöèè ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ìèññèÿ ïðîäîëæèò äèñêóññèè ñ óêðàèíñêèìè âëàñòÿìè îòíîñèòåëüíî íîâîé ïðîãðàììû ïðè ïîääåðæêå ÌÂÔ.
Ñïðàâêà. Î÷åðåäíàÿ îöåíî÷íàÿ ìèññèÿ ÌÂÔ ðàáîòàëà â Êèåâå ñ 12 ïî 26 ñåíòÿáðÿ. Ïî èòîãàì ìèññèè â ÌÂÔ çàÿâèëè, ÷òî îáñóæäåíèå íîâîé òðåõëåòíåé ïðîãðàììû ðàñøèðåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ Óêðàèíû ïðîäîëæèòñÿ â áëèæàéøèå íåäåëè. Ïîñëå ïåðåãîâîðîâ ñ óêðàèíñêîé äåëåãàöèåé â ÑØÀ äèðåêòîð Åâðîïåéñêîãî äåïàðòàìåíòà ÌÂÔ Ïîë Òîìñåí çàÿâèë, ÷òî ìèññèÿ Ôîíäà â áëèæàéøèå íåäåëè âíîâü ïîñåòèò Êèåâ äëÿ îáñóæäåíèÿ íîâîé ïðîãðàììû ðàñøèðåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ EFF äëÿ Óêðàèíû.