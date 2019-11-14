В Гонконге из-за протестов закрыли школы и университеты

Власти Гонконга приказала закрыть школы и университеты, поскольку протестующие заблокировали движение общественного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Сообщается, что мирные акции, продолжались в течение шести месяцев, переросли в насильственное противостояние с полицией. Главные дороги были перегорожены кирпичными и бамбуковыми баррикадами, а работа метрополитена и общественного транспорта была приостановлена. Таким образом, 7,5 миллионам людей было сложно добираться на работу.
Указано, что правительство призвало работодателей быть лояльными к работникам, которые оказались в безвыходной ситуации. Некоторые работники присоединились к митингу.