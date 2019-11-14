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  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

В Гонконге из-за протестов закрыли школы и университеты

Категория: Новости

В Гонконге из-за протестов закрыли школы и университеты

Власти Гонконга приказала закрыть школы и университеты, поскольку протестующие заблокировали движение общественного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

 

 

Власти Гонконга приказала закрыть школы и университеты в четверг, поскольку митингующие против китайских властей практически остановили движение в некоторых районах города, забаррикадировавшись на дорогах и нарушив движение общественного транспорта. Школы и университеты закрыли до следующей недели, а в больницах отменили не экстренные операции,
- сообщили в СМИ.

Сообщается, что мирные акции, продолжались в течение шести месяцев, переросли в насильственное противостояние с полицией. Главные дороги были перегорожены кирпичными и бамбуковыми баррикадами, а работа метрополитена и общественного транспорта была приостановлена. Таким образом, 7,5 миллионам людей было сложно добираться на работу.

Указано, что правительство призвало работодателей быть лояльными к работникам, которые оказались в безвыходной ситуации. Некоторые работники присоединились к митингу.

В правительстве сообщили, что в среду госпитализировали почти 70 человек, двое из них в критическом состоянии,
- отметили в СМИ.



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