В Гонконге из-за протестов закрыли школы и университеты

Власти Гонконга приказала закрыть школы и университеты, поскольку протестующие заблокировали движение общественного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Власти Гонконга приказала закрыть школы и университеты в четверг, поскольку митингующие против китайских властей практически остановили движение в некоторых районах города, забаррикадировавшись на дорогах и нарушив движение общественного транспорта. Школы и университеты закрыли до следующей недели, а в больницах отменили не экстренные операции,

- сообщили в СМИ.

Сообщается, что мирные акции, продолжались в течение шести месяцев, переросли в насильственное противостояние с полицией. Главные дороги были перегорожены кирпичными и бамбуковыми баррикадами, а работа метрополитена и общественного транспорта была приостановлена. Таким образом, 7,5 миллионам людей было сложно добираться на работу.

Указано, что правительство призвало работодателей быть лояльными к работникам, которые оказались в безвыходной ситуации. Некоторые работники присоединились к митингу.

В правительстве сообщили, что в среду госпитализировали почти 70 человек, двое из них в критическом состоянии,

- отметили в СМИ.