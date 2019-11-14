Нацсовет внепланово проверит телеканал NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 ноября назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne) из-за обнаруженных признаков разжигания вражды.

Решение было принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на сайт регулятора.

Как сообщили в регуляторе, в этот день в эфире лицензиата зафиксировали трансляцию передачи "Я так думаю" (начало в 23:25, прямой эфир) с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения вещателем Законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

В частности, речь идет о части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации", согласно которой информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушения территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека; абзацы третий, четвертый и девятый части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которые предусматривают, что не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывов к развязыванию агрессивной войны либо ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины); пункты а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", ведь телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии, распространять объективную информацию.

Как отметили в Нацсовете, среди высказываний, прозвучавших на телеканале, было такое:

...Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно, восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском, киевская власть должна признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности.

По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение относительно лицензиата, добавили в регуляторе.

Напомним, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 5 сентября 2019 года принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") за язык вражды в эфире.

22 октября Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

Каналы "112 Украина", NewsOne и Zik принадлежат Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука - председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".