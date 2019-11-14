Нацсовет внепланово проверит телеканал NewsOne

Решение было принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на сайт регулятора.
Как сообщили в регуляторе, в этот день в эфире лицензиата зафиксировали трансляцию передачи "Я так думаю" (начало в 23:25, прямой эфир) с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения вещателем Законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".
В частности, речь идет о части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации", согласно которой информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушения территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека; абзацы третий, четвертый и девятый части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которые предусматривают, что не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывов к развязыванию агрессивной войны либо ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины); пункты а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", ведь телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии, распространять объективную информацию.
По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение относительно лицензиата, добавили в регуляторе.
Напомним, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 5 сентября 2019 года принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") за язык вражды в эфире.
22 октября Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.
Каналы "112 Украина", NewsOne и Zik принадлежат Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука - председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".