Рада приняла госбюджет-2020

Верховная рада Украины на пленарном заседании 14 ноября приняла закон о госбюджете-2020 в целом. Соответствующее решение поддержали 280 нардепов, передает РБК-Украина.

После выступлений представителей фракций, большинство которых выступили против законопроекта, документ был принят.

За - 280. Решение принято, бюджет принят,

- объявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

После одобрения законопроекта о бюджете-2020 в целом президент Украины Владимир Зеленский должен подписать его в течение 15 дней.

Отметим, перед голосованием за проект бюджета-2020 народные депутаты поддержали правку в Бюджетный кодекс, согласно которой акцизный налог с топлива в следующем году останется на местах. Таким образом, в Дорожный фонд миллиардные сборы будут идти напрямую только с 2021 года. Речь идет о сумме около 7,7 млрд гривен.