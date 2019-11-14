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  • Дата: Вчера, 14:30
Вчера, 14:30

Рада приняла госбюджет-2020

Категория: Новости / Политика

Рада приняла госбюджет-2020

Верховная рада Украины на пленарном заседании 14 ноября приняла закон о госбюджете-2020 в целом. Соответствующее решение поддержали 280 нардепов, передает РБК-Украина.

После выступлений представителей фракций, большинство которых выступили против законопроекта, документ был принят.

За - 280. Решение принято, бюджет принят,
- объявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

После одобрения законопроекта о бюджете-2020 в целом президент Украины Владимир Зеленский должен подписать его в течение 15 дней.

 

Отметим, перед голосованием за проект бюджета-2020 народные депутаты поддержали правку в Бюджетный кодекс, согласно которой акцизный налог с топлива в следующем году останется на местах. Таким образом, в Дорожный фонд миллиардные сборы будут идти напрямую только с 2021 года. Речь идет о сумме около 7,7 млрд гривен.

В целом же из окончательной редакции закона об изменениях в Бюджетный кодекс исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета. В то же время внесены изменения для выплат социальных пособий непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов.

 

 



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