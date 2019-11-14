Бюджет-2020 сделает более комфортной жизнь каждого украинца - Гончарук

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2020 год сделает более комфортной жизнь каждого украинца.

Такое убеждение выразил Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Новый день - новая победа ... Мы в правительстве уверены, что бюджет развития и безопасности людей уже в ближайшее время сделает более комфортной жизнь каждого украинца: от младенца до человека почтенного возраста,

- написал Гончарук.

По его словам, правительство в этом контексте будет делать конкретные шаги для достижения конкретных результатов, в частности в области медицины.

По-настоящему бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и лечение младенцев в рамках программы медгарантий. Еще больше карет "скорой" плюс открытие в каждой области Украины отделений экстренной помощи для уменьшения времени ожидания приезда на вызовы,

- отметил глава правительства.

Кроме этого, отметил он, перемещение по Украине станет быстрее, комфортнее и безопаснее.

Так, на следующий год мы заложили рекордную сумму средств на развитие инфраструктуры. Предусмотрены также развитие и поддержка в надлежащем состоянии украинских аэропортов и мостов,

- добавил премьер-министр.

Он также отметил, что планируется создание одного из важных инструментов образования - программы "Способная школа для лучших результатов", цель которой - повышение качества образования в маленьких городах и селах.

Мотивация для молодых учителей с 10-летним опытом в виде ежегодной финансовой поддержки - 21 тыс. грн, - добавил Гончарук. - добавил Гончарук.

Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". В частности, в госбюджете-2020 предусмотрены доходы в сумме 1 093,67 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 974,7 млрд грн и доходы специального фонда - 119,0 млрд грн.

Расходы предусмотрены в сумме 1 180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 052,2 млрд грн и расходы специального фонда - 127,9 млрд грн.