Бюджет-2020 сделает более комфортной жизнь каждого украинца - Гончарук

Такое убеждение выразил Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
По его словам, правительство в этом контексте будет делать конкретные шаги для достижения конкретных результатов, в частности в области медицины.
Кроме этого, отметил он, перемещение по Украине станет быстрее, комфортнее и безопаснее.
Он также отметил, что планируется создание одного из важных инструментов образования - программы "Способная школа для лучших результатов", цель которой - повышение качества образования в маленьких городах и селах.
Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". В частности, в госбюджете-2020 предусмотрены доходы в сумме 1 093,67 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 974,7 млрд грн и доходы специального фонда - 119,0 млрд грн.
Расходы предусмотрены в сумме 1 180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 052,2 млрд грн и расходы специального фонда - 127,9 млрд грн.