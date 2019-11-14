Баканов заявил, что ходит в храм УПЦ Московского патриархата

Глава СБУ Иван Баканов назвал себя верующим человеком и сообщил, что он ходит в храм УПЦ Московского патриархата. Об этом он рассказал в интервью "Главкому", сообщает Страна.ua.

Я не отвожу себе терминов. Руководствуюсь тысячелетней мудростью "хлеб наш насущный даждь нам днесь". Есть только сегодня, будущего нет,

- профитировал строчку из "Отче наш" Баканов.

Он добавил, что ходит в церковь Московского патриархата.

Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах,

- заявил глава СБУ.

Также Баканов отметил, что в церковь он идет к Богу, а не к патриархату.

Я считаю, что "армия, язык, вера" - это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. Были слоганы о том, что язык - это душа. А если человек говорит на русском, то он что, без души? Род моей матери происходит из Западной Украины, но так сложилось, что она русскоязычная. Так же я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к Богу, а не к патриархату,

- добавил Иван Баканов.