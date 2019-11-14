 
Информация к новости
  • Просмотров: 140
  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Одесские таможенники грозят начальству итальянской забастовкой

Категория: Новости / Экономика и финансы

Одесские таможенники грозят начальству итальянской забастовкой

Одесские таможенники специально затягивают взвешивание грузов, чтобы создать очередь и оказать таким образом давление на руководство Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook, передает ІзбірКом

Он также отметил, что в Одессе внезапно снизился контейнерный поток. 

Вы спрашивали, где контрабанда контейнерами? Ну вот вам - сегодня нам угрожают итальянской забастовки в Одессе - сознательно медленно предоставлять грузы на осмотр (посмотрите вечернее фото с рампы), чтобы скопилась очередь. Якобы, тогда под давлением «Новая таможня» должна прекратить контролировать вес нетто/брутто товаров, ввозимых в страну. Суть схемы, которую мы ломаем, очень проста - на взвешивание определенная продукция подается не так, как на фото, а все отвертки отдельно, а коробка не взвешивается. Как ни странно, вес тогда падает на 30-50%, тогда можно говорить, что в контейнере твоих вещей меньше (потому что пересчитать все вручную малореально) - это и есть «экономия» сильно хитрых,
- пояснил Максим Нефедов.

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать