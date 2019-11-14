Одесские таможенники грозят начальству итальянской забастовкой

Одесские таможенники специально затягивают взвешивание грузов, чтобы создать очередь и оказать таким образом давление на руководство Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook, передает ІзбірКом.

Он также отметил, что в Одессе внезапно снизился контейнерный поток.

Вы спрашивали, где контрабанда контейнерами? Ну вот вам - сегодня нам угрожают итальянской забастовки в Одессе - сознательно медленно предоставлять грузы на осмотр (посмотрите вечернее фото с рампы), чтобы скопилась очередь. Якобы, тогда под давлением «Новая таможня» должна прекратить контролировать вес нетто/брутто товаров, ввозимых в страну. Суть схемы, которую мы ломаем, очень проста - на взвешивание определенная продукция подается не так, как на фото, а все отвертки отдельно, а коробка не взвешивается. Как ни странно, вес тогда падает на 30-50%, тогда можно говорить, что в контейнере твоих вещей меньше (потому что пересчитать все вручную малореально) - это и есть «экономия» сильно хитрых,

- пояснил Максим Нефедов.