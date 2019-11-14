В госсобственности должно остаться только 766 предприятий - Минэкономики

Первый заместитель главы Минэкономики Павел Кухта заявил, что в государственной собственности должно остаться только 766 предприятий. Об этом он сказал во время заседания в Фонде госимущества, передает "Экономическая правда".
По его словам, в первом полугодии госпредприятия уже показали 8,3 млрд грн убытков.
Сейчас, по данным МЭРТ, в госсобственности находится 3643 объекта. Из них 2300 - более или менее живые, а остальные, по оценкам Фонда госимущества, надо признать банкротами.
Напомним, 28 октября президент Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации, дела первых пяти предприятий - гостиницы "Днепр", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети".