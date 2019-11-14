Основатель "Википедии" запустил соцсеть без рекламы и "кликбейтной ерунды"

Один из основателей «Википедии» Джимми Уйэлс запустил соцсеть WT:Social, которая может стать конкурентом Facebook и Twitter, обходясь без рекламы и абсурдных «кликбейтных» заголовков.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Financial Times, пользователи WT:Social могут делиться ссылками на материалы и обсуждать их в ленте новостей, подобной ленте Facebook. Тематика обсуждений может быть практически любой: от политики и технологий, до рок-музыки и пчеловодства.

Для обеспечения нового продукта Уйэлс хочет применять бизнес-модель «Википедии». WT:Social будет полагаться на пожертвования небольшого числа пользователей, чтобы обходиться без рекламы. Именно рекламу Уйэлс обвиняет в проблемах существующих на сегодня соцсетей, ведь из-за нее в наиболее выгодном положении оказывается некачественный контент.

Если Facebook и Twitter продвигают в топ ленты публикации с наибольшим числом комментариев или лайков, то WT:Social будет публиковать прежде всего свежие материалы. Тем не менее, в соцсеть могут добавить кнопку «upvote», которая позволит пользователям рекомендовать качественный контент.

Отмечается, что с момента запуска в октябре в WT:Social пришли около 50 тысяч юзеров.

По словам Уйэлса, пожертвования в пользу новой соцсети сделали более 200 пользователей. Он оглядывается на пример Netflix, Spotify и the New York Times, как на доказательство того, что новое поколение пользователей готово платить за «значимый» контент.

Это не будет очень прибыльно, но будет жизнеспособно,

– отмечает Уйэлс.

Идеолог проекта считает, что настало время для нового места, свободного от «кликбейтной ерунды».

Люди сыты по горло всем этим хламом вокруг… Новостные организации делают все, что могут в этой непростой среде, но на самом деле проблема заключается в распространении (новостей),

– заключил Уйэлс.