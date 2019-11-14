Древние люди были глупее современных обезьян - ученые

В Университете Аделаиды ученые узнали, что современные человекообразные обезьяны умнее австралопитеков. Об этом сообщает Phys.org.

Новое исследование может изменить представление об интеллектуальных способностях предков человека. Специалисты исследовали скорость потока крови к отделам мозга, отвечающими за высшие психические функции.

Ученые предположили, что чем больше отверстие в черепе, через которые проходят кровеносные сосуды, тем выше интеллектуальные способности особи.

Основывая метод на данном предположении, исследователи протестировали его на людях и других млекопитающих. Также в эксперимент включили черепа 96 приматов и 11 окаменелых черепов австралопитеков.

Оказалось, что современные обезьяны имеют кровоток, питающий когнитивные участки мозга, вдвое сильнее нежели австралопитеки.

Результаты исследования могут быть подвергнуты сомнению из-за недоказанной прямой связи между размером мозга и интеллектом.