Японский зонд привезет на Землю образцы астероида

«Хаябуса-2» покинул свою орбиту вокруг Рюгу с образцами пород астероида. Ожидается, что корабль вернется на Землю в конце 2020 года. Об этом сообщает издание «Вокруг Света Украина» со ссылкой на ВВС.

На протяжении последних полутора лет космический аппарат служил спутником астероида Рюгу. Корабль дважды приближался к астероиду достаточно близко, чтобы сделать забор пород, которые остались здесь с первых дней существования Солнечной системы.

Для сбора образцов аппарат выстреливал в астероид танталовой пулей, а затем собирал разлетающиеся обломки пород и пыль при помощи грунтозаборного устройства. Затем зонд вновь возвращался на свою орбиту.

Корабль «Хаябуса-2» был запущен в космос в 2014 году. В 2018-м он достиг астероида Рюгу, расположенного примерно в 300 млн километров от Земли.

Ожидается, что «Хаябуса-2» вернется на Землю в декабре 2020 года. Капсула с образцами пород Рюгу приземлится в пустыне Южной Австралии.

Возвращение будет более коротким, чем полет корабля на астероид, потому что теперь Рюгу намного ближе к Земле, чем в 2014 году.

Японское космическое агентство Jaxa заявило, что собранные образцы могут пролить свет на происхождение Солнечной системы. Поскольку астероиды являются одними из самых старых объектов космоса, Рюгу содержит довольно примитивные космические породы. В них могут таиться подсказки о состоянии первых дней Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад.