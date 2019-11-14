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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Грузии протесты: Оппозиция требует досрочных выборов и отставки премьера Гахарии

Категория: Новости

В Грузии протесты: Оппозиция требует досрочных выборов и отставки премьера Гахарии

В Грузии, после того, как парламент провалил голосование за поправки в Конституцию об изменении смешанной на пропорциональную избирательную систему, оппозиция и гражданские активисты объявили бессрочные акции протеста в Тбилиси с требованием досрочных выборов. Об этом сообщает The Voice of America.

Бидзина Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта". - ред.) не только исчерпал себя, он наплевал на Конституцию и дал нам пощечину. ...Я призываю каждого гражданина выйти, начинается непрерывный процесс протеста, который должен привести Грузию к победе,
- сказал лидер оппозиционной "Новой Грузии" Георгий Вашадзе, по данным "Эхо Кавказа".

Кроме того, оппозиционные объединения, собравшиеся в офисе Лейбористской партии потребовали отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.

В знак протеста против срыва избирательной реформы правящую "Грузинскую мечту" уже покинули восемь депутатов, занимавших ведущие партийные должности, включая вице-спикера и секретаря по международным вопросам правящей партии Тамар Чугошвили, главу парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Тамар Хулордаву и главу парламентского комитета по внешним отношениям Софико Кацараву.

Согласно действующему законодательству, в парламент Грузии по партийным спискам избираются 77 депутатов, а 73 – в одномандатных округах. Переход на пропорциональную систему означал, что уже с 2020 года депутаты избирались бы в парламент только по партийным спискам, т.е. без мажоритариев и при нулевом избирательном барьере.

 


Источник: 112.ua



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