В Грузии протесты: Оппозиция требует досрочных выборов и отставки премьера Гахарии

В Грузии, после того, как парламент провалил голосование за поправки в Конституцию об изменении смешанной на пропорциональную избирательную систему, оппозиция и гражданские активисты объявили бессрочные акции протеста в Тбилиси с требованием досрочных выборов. Об этом сообщает The Voice of America.
Кроме того, оппозиционные объединения, собравшиеся в офисе Лейбористской партии потребовали отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.
В знак протеста против срыва избирательной реформы правящую "Грузинскую мечту" уже покинули восемь депутатов, занимавших ведущие партийные должности, включая вице-спикера и секретаря по международным вопросам правящей партии Тамар Чугошвили, главу парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Тамар Хулордаву и главу парламентского комитета по внешним отношениям Софико Кацараву.
Согласно действующему законодательству, в парламент Грузии по партийным спискам избираются 77 депутатов, а 73 – в одномандатных округах. Переход на пропорциональную систему означал, что уже с 2020 года депутаты избирались бы в парламент только по партийным спискам, т.е. без мажоритариев и при нулевом избирательном барьере.