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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Снегопад во Франции: без света осталось 200 тысяч домов

Категория: Новости

Снегопад во Франции: без света осталось 200 тысяч домов

Из-за сильного снегопада на юго-востоке Франции остались без электричества 200 тысяч домовладений. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил телеканал BFMTV.
Как уточнил представитель компании электроснабжения Enedis, без света остались жители департаментов Дром, Ардеш, Изер и Рон. Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега. 

Снегопад во Франции: без света осталось 200 тысяч домов

В департаменте Изер упавшее дерево убило 63-мужчину, который пытался расчистить снег на дороге.
По данным телеканала, в четверг вечером в результате снежных заносов на железной дороге между Греноблем и Лионом остановился поезд. Состав пришлось эвакуировать.
Также 14 ноября в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.

Снегопад во Франции: без света осталось 200 тысяч домов

 



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