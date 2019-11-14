Рябошапка обещает раскрыть убийство Шеремета, с делом Гонгадзе - сложнее

Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о том, что достичь процессуального результата и выйти на заказчиков дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе спустя 20 лет будет сложно. Об этом он сообщил в интервью изданию "Настоящее время", передает ZN.UA.

Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается,

- прокомментировал Рябошапка.

Отвечая на вопрос о том, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета также не расследовано, генпрокурор отметил, что в этом деле закончить расследование реальнее.

Пока что (не расследовано - ред.). Но здесь мое восприятие прямо противоположное. Я думаю, что мы его раскроем,

- заявил Рябошапка.

При этом генпрокурор не смог подтвердить или опровергнуть, что задержанные добровольцы Владислав и Ирина Грищенко могут быть причастны к убийству Шеремета.

Могут быть, а могут и не быть (причастны - ред.). Но задержаны они по другому делу. Не в связи с Шереметом. Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве,

- подытожил Рябошапка.