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  • Просмотров: 90
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Минкульте презентовали основные пункты нового закона о медиа

Категория: Новости / История и общество

В Минкульте презентовали основные пункты нового закона о медиа

В Министерстве культуры презентовали основные пункты нового законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине, передает РБК-Украина.

По словам первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Анатолия Максимчука, в новом законе о медиа планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Не могут быть определены дезинформацией оценочные и критические суждения, сатира. Ответственность за дезинформацию должно быть на основании решения суда, она должна быть такой, чтобы человек или субъект не захотел ее распространять,
- сказал Максимчук.

В Минкульте для минимизации распространения дезинформации предложили такие ключевые элементы системы:

  • омбудсмен по вопросам информации;
  • саморегулирования журналистского сообщества;
  • информирование;
  • усовершенствованный порядок опровержения информации;
  • медиаграмотность;
  • запрет на Володина и / или финансирования медиа гражданами и / или компаниями РФ;
  • аккредитация иностранных журналистов;
  • регистрация медиа;
  • ответственность.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине. В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения. 

 



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