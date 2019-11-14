В Минкульте презентовали основные пункты нового закона о медиа

В Министерстве культуры презентовали основные пункты нового законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине, передает РБК-Украина.
По словам первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Анатолия Максимчука, в новом законе о медиа планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины.
Не могут быть определены дезинформацией оценочные и критические суждения, сатира. Ответственность за дезинформацию должно быть на основании решения суда, она должна быть такой, чтобы человек или субъект не захотел ее распространять,- сказал Максимчук.
В Минкульте для минимизации распространения дезинформации предложили такие ключевые элементы системы:
- омбудсмен по вопросам информации;
- саморегулирования журналистского сообщества;
- информирование;
- усовершенствованный порядок опровержения информации;
- медиаграмотность;
- запрет на Володина и / или финансирования медиа гражданами и / или компаниями РФ;
- аккредитация иностранных журналистов;
- регистрация медиа;
- ответственность.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине. В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения.