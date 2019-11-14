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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Гончарук анонсировал смену руководства "Укрзализныци" из-за "дикой коррупции"

Категория: Новости

Гончарук анонсировал смену руководства "Укрзализныци" из-за "дикой коррупции"

Кабинет министров Украины намерен сменить руководство АО "Укрзализныця" из-за коррупции на предприятии. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "1+1".

 

 

Коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая: крадут почти на всем, и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, поскольку продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно,
- сказал Гончарук.

Гончарук отметил, что компания является очень неэффективной и убыточной: почти каждый день горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили.

 

Напомним, вчера профсоюз железнодорожников вышел на митинг под Офис президента и требовал отставки председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова. На митинг прибыло около 3 тыс. железнодорожников. Они обустроили сцену и взяли с собой плакаты. 

Если требования железнодорожников не будут удовлетворены, митингующие обещают организовать общенациональную акцию, которая парализует грузовые и пассажирские перевозки в Украине.

 


Источник: 112.ua



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