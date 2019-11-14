Гончарук анонсировал смену руководства "Укрзализныци" из-за "дикой коррупции"

Кабинет министров Украины намерен сменить руководство АО "Укрзализныця" из-за коррупции на предприятии. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "1+1".
Гончарук отметил, что компания является очень неэффективной и убыточной: почти каждый день горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили.
Напомним, вчера профсоюз железнодорожников вышел на митинг под Офис президента и требовал отставки председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова. На митинг прибыло около 3 тыс. железнодорожников. Они обустроили сцену и взяли с собой плакаты.