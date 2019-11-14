"Мисс Украина Вселенная 2019" отказали в американской визе

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота, которая должна представить страну на "Мисс Вселенная" 8 декабря в Атланте, получила отказ в американской визе. Об этом сообщила председатель оргкомитета конкурса Анна Филимонова в Facebook.

Суббота должна прибыть в США 27 ноября и еще может получить визу. Но для ускорения процесса и его положительного решения Филимонова решила обратиться к временному поверенному по делам США в Украине Уильяму Тейлору с открытым письмом, текст которого она опубликовала в Facebook.

Прошу Вашего личного участия в решении этого вопроса, в связи с сроками проведения конкурса Miss Universe 2019: 28 ноября — 08 декабря 2019. Прибыть в USA Анастасия Суббота должна, по правилам оргкомитета, 27 ноября,

До отлета Анастасии в Атланту, штат Джорджия, остается 12 дней, и мы полностью готовы к участию в самом престижном мировом конкурсе Miss Universe – наряды, видео, национальный сувенир и костюм. За 14 лет работы такой случай впервые – нашим Мисс всегда давали визу и не ставили под сомнение, что девушка действительно представляет Украину на мировой арене. Тем более что Анастасия Суббота предоставила все необходимые документы и подтверждения. Мы очень надеемся, что господин посол лично ознакомится с этой ситуацией и решение визового центра посольства США будет пересмотрено в позитивную сторону. В случае повторного отказа Украина не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году. Именно из-за отказа в визе,