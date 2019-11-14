"Его заслуги очевидны": глава Одесской ОГА Максим Куцый не подпишет увольнение Ройтбурда из ОХМ

Максим Куцый не подпишет решение об увольнении, кроме того, глава облгосадминистрации не опасается конфликта с депутатами от "Оппоблока", которые инициировали принятие решения об отставки директора музея.
Об этом Куцый заявил журналистам после окончания пресс-конференции, передает USIonline.com.
Глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый не собирается подписывать принятое облсоветом решение об увольнении директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.
Он добавил, что не опасается конфликта с депутатами облсовета, которые выступали за увольнение Ройтбурда.
Напомним, что в Минкульте также считают – решение об увольнении Ройтбурда было принято без оснований.