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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

"Его заслуги очевидны": глава Одесской ОГА Максим Куцый не подпишет увольнение Ройтбурда из ОХМ

Категория: Новости / История и общество

"Его заслуги очевидны": глава Одесской ОГА Максим Куцый не подпишет увольнение Ройтбурда из ОХМ

Максим Куцый не подпишет решение об увольнении, кроме того, глава облгосадминистрации не опасается конфликта с депутатами от "Оппоблока", которые инициировали принятие решения об отставки директора музея.
Об этом Куцый заявил журналистам после окончания пресс-конференции, передает USIonline.com.

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый не собирается подписывать принятое облсоветом решение об увольнении директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Я недавно был в музее на праздновании 120-летия и был очень рад пообщаться с Ройтбурдом. Это очень талантливый и квалифицированный человек. Его заслуги перед музеем – очевидны, поэтому я не вижу смысла увольнять его с должности,
 – сообщил Куцый.

Он добавил, что не опасается конфликта с депутатами облсовета, которые выступали за увольнение Ройтбурда.

У нас такая работа, что нужно договариваться,
 – отметил глава области.

Напомним, что в Минкульте также считают – решение об увольнении Ройтбурда было принято без оснований.

 



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