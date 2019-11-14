Конец эксперимента: в следующем году все доходы Одесской таможни заберут в Киев

Экспериментальный проект по направлению части доходов Одесской таможни на ремонт дорог области сворачивают: в 2020 году все доходы таможни, как и раньше, будут полностью уходить в госбюджет. Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Куцый на пресс-конференции, передает "Таймер".

По его словам, вместо этого увеличат бюджетное финансирование дорожного строительства: вместо 617 миллионов гривен в 2019 году, в этом году из госбюджета на эти нужды в Одесскую область направят 927.

Для сравнения, в 2018 году на ремонт дорог от таможенного эксперимента в Одесской области был дополнительно направлен 1 миллиард гривен.

Какие именно дороги будут ремонтировать в Одесской области в 2020 году, губернатор пока не знает. По его словам, план ремонта находится в процессе разработки. Однако Максим Куцый пообещал, что ремонт коснётся не только трасс национального значения, но и местных дорог, состояние которых в Одесской области является одним из худших в стране.