Сивохо представил свой план "ментального возвращения" Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо принял участие в международном форуме "Реинтеграция в Восточной Украине – улучшение гуманитарной ситуации и расширение контактов между людьми, которые живут по разные стороны линии соприкосновения".

Комментируя работу форума, он заявил, что невозможно вернуть неподконтрольные территории без людей и назвал пять шагов, которые призваны "ментально вернуть" в Украину жителей оккупированного Донбасса, передает издание "Фокус".

Об этом он написал в Facebook.

В своем посте Сивохо предложил:

- "вернуть старикам пенсии";

- "найти способ, как компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному жилью из-за вооруженного конфликта на Донбассе";

- выдать украинские документы детям, которые родились на оккупированных территориях;

- упростить порядок пересечения КПВВ и создать на них "нормальные человеческие условия";

- "изменить информационную политику. Избавится от штампов "свои-чужие, сепары-укры".

Наша цель – это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта, как это делала старая власть…Я и моя команда уже занимаемся разработкой новой гуманитарной политики на Донбассе,

– написал Сивохо.

Напомним, что 21 октября Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он заявил, что на занимаемой должности будет в основном заниматься гуманитарной политикой и работой с людьми. По словам Сивохо, первым шагом на пути к реинтеграции оккупированного Донбасса должно стать упрощение процедуры пересечения контрольных пунктов въезда-выезда.