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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Опубликованы первый украинский трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем (видео)

Категория: Новости / Культура и искусство

Опубликованы первый украинский трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем (видео)

Представлены первый дублированный трейлер и постер военной драмы "1917", которая снята одним непрерывным дублем.

Постановщиком картины выступил режиссер двух последних фильмов бондианы Сэм Мендес.

Главные роли в картине исполнят Джордж МакКей ("Капитан Фантастик") и Дин-Чарлз Чапман ("Игра престолов"). К актерскому составу также присоединились Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт.

Сюжет "1917" расскажет об одном дне из жизни двух британских солдат во время Первой мировой войны, которым поручена, казалось бы, невыполнимая миссия. Новобранцам предстоит пересечь вражескую границу и доставить сообщение, способное спасти сотни британских жизней. 

Съемки проходили в Англии и Шотландии. В украинский прокат фильм выйдет 30 января 2020 года.
Также опубликован постер картины.

Опубликованы первый украинский трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем (видео)

 

 


Источник: 112.ua



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