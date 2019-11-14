Названа причина падения древней могущественной империи

Команда исследователей из Йельского университета и Университета штата Калифорния рассмотрела период падения Ассирийской империи, проанализировав комплексные данные о том времени.
Статью со своими выводами авторы опубликовали в Science Advances, передает «Хвиля» со ссылкой на Naked Science.
Гибель Ассирии всегда была загадкой для историков. Масса сохранившихся документов того времени (спасибо огнестойким клинописным табличкам из глины), полевые исследования и раскопки, ведущиеся уже более 180 лет, не смогли прояснить ситуацию.
Вавилоняне и мидяне были гораздо слабее и не имели достаточно мощных армий. Но они смогли пройти всю страну с разных сторон, подойти к Ниневии, которая была крупнейшим городом в мире, взять столицу — и все. Ассирия больше не оправилась, и не было попыток отбить столицу.
Авторы статьи воспользовались, кроме прочего, данными палеоклиматических исследований. Они обнаружили, что за 60 лет до войны начал резко меняться климат в районе столицы. Наступила жестокая засуха. По мнению ученых, к моменту нападения она так ослабила страну, что ресурсов для сопротивления на два фронта не было, как и возможностей у столицы выдержать длительную осаду. А бесплодность окружающих территорий, по всей видимости, привела к тому, что отстраивать разрушенный город просто не стали, и он был покинут.
Рассматривая археологические источники и данные раскопок, авторы восстановили картину того, как Ассирия пыталась начать использовать ирригацию, остановив дальние военные кампании, однако, в отличие от своих соседей на юге, преуспеть у нее не получилось. Власти, терзаемые хозяйственными проблемами, боялись интриг и обрушения связей с соседями.
Ученые проанализировали сталагмиты из пещеры Куна-Ба на северо-востоке Ирака. Растворенные в воде минералы откладываются слоями, а их анализ показывает, как менялся климат. В дождевой воде содержатся тяжелый и легкий изотопы кислорода. Их соотношение чувствительно к изменениям количества осадков и температуры воздуха, а уран в слоях помогает провести точную датировку.
Благодаря такому методу, палеоклиматологи и археологи смогут определять экологические изменения и их роль в древних исторических процессах, чего нельзя было представить еще 25 лет назад.