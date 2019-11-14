Названа причина падения древней могущественной империи

Команда исследователей из Йельского университета и Университета штата Калифорния рассмотрела период падения Ассирийской империи, проанализировав комплексные данные о том времени.

Статью со своими выводами авторы опубликовали в Science Advances, передает «Хвиля» со ссылкой на Naked Science.

Ассирийское государство было могущественнейшим и крупнейшим для своего времени. Оно находилось на Ближнем Востоке, располагаясь на месте современного севера Ирака и простираясь от Ирана до Египта. Два века империя господствовала в этом регионе, а затем, в 612 году до н.э., на нее напали соседи — Вавилон и Мидия, — и государство пало в одночасье, сразу после захвата столицы.

Гибель Ассирии всегда была загадкой для историков. Масса сохранившихся документов того времени (спасибо огнестойким клинописным табличкам из глины), полевые исследования и раскопки, ведущиеся уже более 180 лет, не смогли прояснить ситуацию.

Вавилоняне и мидяне были гораздо слабее и не имели достаточно мощных армий. Но они смогли пройти всю страну с разных сторон, подойти к Ниневии, которая была крупнейшим городом в мире, взять столицу — и все. Ассирия больше не оправилась, и не было попыток отбить столицу.

Авторы статьи воспользовались, кроме прочего, данными палеоклиматических исследований. Они обнаружили, что за 60 лет до войны начал резко меняться климат в районе столицы. Наступила жестокая засуха. По мнению ученых, к моменту нападения она так ослабила страну, что ресурсов для сопротивления на два фронта не было, как и возможностей у столицы выдержать длительную осаду. А бесплодность окружающих территорий, по всей видимости, привела к тому, что отстраивать разрушенный город просто не стали, и он был покинут.

Захватчики, например вавилоняне, развили у себя орошаемое земледелие, поэтому у них, несмотря на смену климата, хватало ресурсов, люди имели достаточно пищи, а власть не испытывала проблем. Ассирия же не пользовалась ирригационными сооружениями, но при этом основным источником пищи тоже было земледелие. Урожаи зерна напрямую зависели от осадков, поэтому, как только климатические изменения стали явными, проблемы начались со всех сторон.

Рассматривая археологические источники и данные раскопок, авторы восстановили картину того, как Ассирия пыталась начать использовать ирригацию, остановив дальние военные кампании, однако, в отличие от своих соседей на юге, преуспеть у нее не получилось. Власти, терзаемые хозяйственными проблемами, боялись интриг и обрушения связей с соседями.

Ученые проанализировали сталагмиты из пещеры Куна-Ба на северо-востоке Ирака. Растворенные в воде минералы откладываются слоями, а их анализ показывает, как менялся климат. В дождевой воде содержатся тяжелый и легкий изотопы кислорода. Их соотношение чувствительно к изменениям количества осадков и температуры воздуха, а уран в слоях помогает провести точную датировку.

Авторы сверили эти данные с археологическими и клинописными записями и смогли определить период суперзасухи. Судя по всему, она началась после периода сильных дождей, который способствовал раннему росту и расширению Ассирийской империи.

Теперь у нас есть историческая и экологическая динамика между севером и югом и между неорошаемым и орошаемым земледелием, благодаря которой мы можем понять исторический процесс того, как вавилоняне смогли победить ассирийцев,

— рассказывает автор работы профессор Харви Вайс. Он отмечает, что невероятный крах Ассирии до сих пор описывается историками как «мать всех катастроф».

Благодаря такому методу, палеоклиматологи и археологи смогут определять экологические изменения и их роль в древних исторических процессах, чего нельзя было представить еще 25 лет назад.

История перестала быть двумерной, историческая сцена теперь трехмерна,

— говорит Вайс.