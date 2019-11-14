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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Министр Федоров обещает восстановление водительских прав одним кликом, после чего их пришлют по почте

Категория: Новости

Министр Федоров обещает восстановление водительских прав одним кликом, после чего их пришлют по почте

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его команда работает над возможностью восстановления водительских прав через мобильное приложение. Об этом он написал на своей странице в Facebook

 

 

...каждый день много тысяч людей теряют свои права. Мы планируем во втором релизе сделать возможность заявить об этом в приложении одним нажатием и получить новый документ по почте (!!!). Кстати, в 2018 году потеряли водительские удостоверения 108 000 человек,
- написал в соцсети Федоров.

Также, по словам Федорова, Единый госреестр МВД дополнят фотографиями людей, которые получали водительское удостоверение до 2013 года.

В Едином госреестре МВД - 10 млн водительских прав, а фото есть только у 2,5 млн водителей. В чем сложности? Когда водитель останавливается для проверки документов, оказывается, что база данных не содержит фотографий в правах, выданных до 2013 года. И решение есть. Оно позволит упростить жизнь украинским, наполнить реестр фото, точно положительно повлияет на уровень безопасности,
- говорится в посте.


Источник: Страна.ua



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