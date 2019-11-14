Рада внесла изменения в закон о разделении Нафтогаза

Верховная Рада на заседании в пятницу, 15 ноября, внесла изменения в принятый ранее законопроект №2239-1, который предусматривает разделение деятельности по транспортировке газа по модели independent system operator.
Суть внесенных изменений пояснил нардеп от Слуги народа, глава энергетического комитета ВР Андрей Герус.
Представители оппозиции обращали внимание, что изменения изложены на 14 страницах и речь идет фактически о новой редакции законопроекта.
Депутаты потребовали, чтобы премьер-министр Алексей Гончарук дал слово, что эти поправки согласованы с международными партнерами.
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук в свою очередь пояснил, что предложенная таблица поправок была составлена на основании изучения стенограмм и записей и отвечает договоренностям на уровне комитета и Верховной Рады.
Несмотря на споры, поправки в законопроект были приняты.
Напомним, 31 октября в Верховной Раде был проголосован во втором чтении закон об анбандлинге Нафтогаза. Это позволит Нафтогазу работать по европейским правилам и апеллировать к европейским партнерам по совместной позиции на переговорах.