Рада внесла изменения в закон о разделении Нафтогаза

Верховная Рада на заседании в пятницу, 15 ноября, внесла изменения в принятый ранее законопроект №2239-1, который предусматривает разделение деятельности по транспортировке газа по модели independent system operator.

За внесение изменений проголосовали 292 нардепа, сообщает Корреспондент.net

Суть внесенных изменений пояснил нардеп от Слуги народа, глава энергетического комитета ВР Андрей Герус.

У нас есть определенные разногласия в украинском законодательстве относительно того, что такое газотранспортная система, включает ли ГТС и подземные газохранилища. Одно законодательство говорит, что включает, другое - что не включает. Поэтому в данном случае в рамках ст. 131 Регламента мы предлагаем согласование текста таким образом, чтобы в явной форме прописать, что 100% государственной собственности гарантируется и в ГТС, и в подземных хранилищах газа,

- сказал Герус.

Представители оппозиции обращали внимание, что изменения изложены на 14 страницах и речь идет фактически о новой редакции законопроекта.

Депутаты потребовали, чтобы премьер-министр Алексей Гончарук дал слово, что эти поправки согласованы с международными партнерами.

Гончарук заверил, что последнее письмо от "европейцев" по этому законопроекту получил только сегодня ночью.

Что касается того, что украинская ГТС на 100% остается в Украине, в собственности Украины. Не ведитесь на манипуляции. У меня вообще есть подозрение, что здесь работает ФСБ,

- сказал премьер.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук в свою очередь пояснил, что предложенная таблица поправок была составлена на основании изучения стенограмм и записей и отвечает договоренностям на уровне комитета и Верховной Рады.

Несмотря на споры, поправки в законопроект были приняты.

Напомним, 31 октября в Верховной Раде был проголосован во втором чтении закон об анбандлинге Нафтогаза. Это позволит Нафтогазу работать по европейским правилам и апеллировать к европейским партнерам по совместной позиции на переговорах.