СБУ задержала одного из ключевых боевиков ИГИЛ

В Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сообщается, что боевик ИГИЛ Аль Бара Шишани, который является гражданином Грузии, был задержан вблизи частного дома где он проживал в Киевской области.

По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани". В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации. Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны,

- сообщили в СБУ.

По информации спецслужб, находясь на территории Украины боевик продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых "Амниятив".

Проведена портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства". Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины,

- отметили в СБУ.