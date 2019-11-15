Зеленский на грани: социологи опубликовали данные о доверии к новой власти

В понедельник, 11 ноября, СМИ сообщили: рейтинг Зеленского продолжает снижаться. Это, однако, не совсем так. По сравнению с сентябрём уровень доверия действительно упал, но даже сейчас, через полгода после инаугурации, Зеленскому доверяют больше, чем Порошенко через неделю после избрания

11 ноября были опубликованы данные двух уважаемых социологических служб — Центра им. Разумкова и группы «Рейтинг». Первая компания провела исследование 1-7 ноября. Всего опрошено 2015 человек. Вторая 29 октября — 4 ноября опросила 3000 человек.

Проблемы страны

По данным опроса центра Разумкова, считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, — 37,5%, в неправильном — 35%.

Очевидно, что ситуация тут ухудшается. В соответствии с сентябрьским исследованием той же компании считали, что дела идут в правильном направлении, — 57%, в неправильном — 17%, а в соответствии с октябрьским — 45 и 29%.

Оценка ситуации в стране всё ещё позитивная, но разрыв уже небольшой, и очевидно, что в ближайшее время баланс окажется негативным.

При этом негативная динамика отмечается почти повсеместно.

Отвечая на вопрос, «каким образом изменилось положение в Украине по сравнению с началом 2019», из 24 позиций позитивный баланс (т.е. превышение числа тех, кто заметил изменения к лучшему над теми, кто считает, что ситуация ухудшилась) наблюдается всего лишь по 8 позициям — демократия, свобода слова, обороноспособность, международный имидж, межнациональные отношения, права и свободы граждан, положение украиноязычного населения, отношение граждан к власти. Причём сколько-нибудь заметное превышение (6%) наблюдается только относительно свободы слова.

Наихудшая ситуация в вопросах цен и тарифов (баланс —46%), охраны здоровья (-24%) и социальной защиты (-21%).

В общем, традиционно позиции власти подрывает социально-экономическая ситуация, которая упорно не хочет улучшаться. Интересно, что в числе изучаемых позиций не было прекращения конфликта на Юго-Востоке.

29% опрошенных полагают, что Украина в состоянии преодолеть трудности в течение ближайших лет, а 46% — в отдалённой перспективе. В сентябре соотношение было 41% и 40%, и меньше было число людей, в принципе исключающих выход Украины из кризиса (6% против 11,5%).

Отношение к власти

24% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается, а 25% — что она пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается. При этом 44% полагают, что власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

Полагают, что действия новой власти оправдали их ожидани, 22% (в октябре таких было 28%), не оправдали — 14%, а 13% ничего хорошего от власти и не ожидали. 37% считают, что давать оценки ещё рано.

43% считают, что новая власть лучше прошлой (в октябре таких было 48%), 30% — такая же (27%), а 12% — хуже (8%).

В целом отношение к новой власти скорее положительное, однако позитивный баланс неустойчивый.



Доверие социальным институтам

Уровень доверия к органам государственной власти довольно высок. В частности, президенту полностью или частично доверяют 68% опрошенных, Верховной Раде и Кабмину — по 44%.

Отметим, что в октябре уровень доверия к президенту, по данным КМИС и «Рейтинга», составлял 66%, но в сентябре он превышал 70% (в данных центра Разумкова достигая даже 79%).

Тут следует также отметить, что с приходом к власти «слуг народа» аномально выросло доверие к центральной власти. Для Украины традиционна совсем другая ситуация. Например, в конце 2018 года, по данным КМИС, президенту доверяли 16%, правительству — 11%, а парламенту — 8%. При этом рейтинг президента традиционно колеблется в довольно широких пределах (в конце февраля 2014 года доверие к Януковичу составило 2%, а в конце мая 2014-го к Порошенко — 64%), в то время как уровень доверия к правительству и парламенту традиционно низкий.

В общем, в динамике на протяжении последнего месяца говорить о снижении доверия к президенту нельзя, оно продолжает держаться на довольно высоком уровне. Более того, поддерживается также высокий уровень доверия к столь неуважаемому институту, как Рада.

Победа Зеленского действительно вызвала значительный социальный оптимизм и доверие к государственной власти. Однако отсутствие позитивных сдвигов в экономике грозит подорвать его позиции.

Среди государственных и общественных институтов наибольшим доверием пользуются силовые структуры (им доверяют от 70% в случае армии, до 57,5% в случае погранслужбы, и только полиция просела до 40%), волонтерские организации (70%), церковь (65%), добровольческие батальоны (62%), украинские СМИ (54%), общественные организации (51%).

Следует отметить, что до Майдана список возглавляла церковь. Несмотря на церковный раскол, нельзя сказать, что доверие к ней упало. Правда, в конце 2018 года, по данным КМИС, церкви доверяли всего 51% опрошенных.

Любопытно, что сохраняется и высокий уровень доверия к добровольческим батальонам, которые фактически уже не существуют. Впрочем, эти цифры показывают, что поведение Зеленского в конфликте вокруг Золотого было правильным, — попытка силового разрешения конфликта дорого бы ему стоила.

Отношение к политикам

Уровень доверия к отдельным политикам также подтверждает лидирующие позиции президента Зеленского.

В частности, Зеленскому лично доверяют в той или иной степени 68% опрошенных, при этом баланс — +44%. Т.е. столько же, сколько и президенту без называния фамилии, но президенту полностью доверяют 20%, а Зеленскому — 28%.

Также позитивный баланс имеют Дмитрий Разумков (+21%, доверяют ему 52%; наверное, не будет преувеличением сказать, что рейтинг Рады держится на положительном отношении к спикеру) и Олег Сенцов (+7%, доверяют 36%). Баланс премьера Алексея Гончарука отрицательный (-3%), но уровень доверия к нему довольно высок — 34%.

Хуже всего отношение граждан к Петру Порошенко (-65%, доверие — 14%), Виктору Медведчуку (-59%, доверие — 15%), Арсену Авакову (-53%, доверие — 15,5%), Юлии Тимошенко (-47%, доверие — 22%), Юрию Бойко (-46%, доверие — 21,5%).

В общем, если судить по этим данным, в стране сейчас две партии — президента Зеленского и правая к ней оппозиция, на место лидера которой прочат Сенцова (он, правда, сам ещё не определился, хочет он быть политиком или снимать фильмы).

Отношение к зарубежным политическим деятелям

В исследовании группы «Рейтинг» приведены данные по отношению граждан Украины к иностранным политическим деятелям.

Лидером является президент Белоруссии Александр Лукашенко, к которому в той или иной степени позитивно относятся 66% опрошенных (обратим внимание, что Зеленский его всё равно опережает, что для Украины не типично), далее следуют Ангела Меркель (60%), Анджей Дуда (47%), Эмануэль Макрон (39%), Джастин Трюдо (38%), Борис Джонсон (32%) и Реджеп Эрдоган (28%).

Только у двух политиков баланс негативный. Это Дональд Трамп, к которому негативно относятся 42% и позитивно — 30%, и Владимир Путин — 71% и 15%. Российский лидер — единственный, рейтинг которого существенно поменялся (в 2012 году к нему позитивно относились 53% опрошенных).

Выводы

Несмотря на то что рейтинг Владимира Зеленского всё ещё держится на очень высоком уровне (заметим, что, по последним данным Фонда «Общественное мнение», уровень доверия к Владимиру Путину в России — 59%), общая тенденция негативная. Социальный оптимизм, которым были отмечены первые месяцы правления нового президента, постепенно снижается.

Главная причина ухудшения социального самочувствия — сложная социально-экономическая ситуация, прежде всего рост цен при отсутствии роста доходов населения. Кстати, высокий уровень доверия к Лукашенко отчасти связан с экономическим благополучием Белоруссии.

Важный момент — в данных исследования никак не затрагивается вопрос ситуации Донбасса, хотя представляется вероятным, что отсутствие снижения рейтинга Зеленского объясняется именно успешными действиями на этом направлении (развод сил, подготовка встречи в «нормандском формате»).

В целом не будет преувеличением сказать, что затянувшийся почти на год «медовый месяц» нового президента подходит к концу. Зеленский находится на грани заметного снижения рейтинга.

Однако возможности для стабилизации рейтинговой ситуации у президента ещё не исчерпаны. Только в малой степени использован ресурс преследования коррупционеров, никак не использован языковой вопрос, возможны внешнеполитические успехи и т.п.

С другой стороны, власть вплотную подошла к земельному вопросу, отношение к которому достаточно специфично: 68% опрошенных центром Разумкова считают, что вопрос рынка земли должен решаться на референдуме, причём 63% опрошенных проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу сельхозземель, и только 20% проголосовали бы за введение рынка земли. В этом пункте Зеленский рискует обвалить свой рейтинг.

Однако даже в случае начала снижения рейтинга Зеленского остальные политики остаются в худшей ситуации. Пока что единственным его перспективным оппонентом выглядит Олег Сенцов. Даже Святослав Вакарчук имеет негативный баланс (-11%) и сравнительно низкий уровень доверия (37%). Пока что перспектива полной смены политической элиты выглядит безальтернативной.

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