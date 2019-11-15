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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Экс-глава "Microsoft Украина" назначена заместителем гендиректора "Укроборонпрома" Абромавичуса

Категория: Новости

Экс-глава "Microsoft Украина" назначена заместителем гендиректора "Укроборонпрома" Абромавичуса

Надежда Васильева стала уже восьмым заместителем Абромавичуса

Бывшая глава "Microsoft Украина" Надежда Васильева была назначена заместителем по вопросам цифровизации у генерального директора "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы предприятия.

Новости по теме: НАБУ сообщило о подозрении экс-гендиректору "Укроборонпрома" Букину Васильева стала уже восьмым заместителем Абромавичуса.

Деятельность чиновницы будет направлена на выполнение таких задач, как цифровая трансформация предприятий-членов концерна, построение виртуализированного совместного центра компетенций, трансфер технологий для совместных предприятий, создание киберподразделения для новых продуктов.


Надежда Васильева - кандидат экономических наук, магистр международного права. В 2014-2017 годах она была генеральным директором "Майкрософт Украина".

 

Источник 112



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