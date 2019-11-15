Погода на сегодня: По всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков Минимальная температура воздуха ночью -1

В субботу, 16 ноября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью -1 градус. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе дневная температура воздуха в регионе 10-18 градусов тепла. В восточных областях осадков не предвидится, здесь днем столбики термометров покажут 6-9 градусов выше нуля.

В центральном регионе синоптики прогнозируют сухую и облачную погоду, температура воздуха днем до +11 градусов.

На юге также без осадков, здесь днем температура воздуха подымется до +16 градусов. На севере страны облачная и сухая погода, дневная температура воздуха 7-10 градусов тепла.

В Киеве в этот день осадков не предвидится, температура воздуха днем 9-11 градусов с отметкой "плюс".

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