 
Информация к новости
  • Просмотров: 71
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Погода на сегодня: По всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков Минимальная температура воздуха ночью -1

Категория: Новости

Погода на сегодня: По всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков Минимальная температура воздуха ночью -1

Погода на сегодня: По всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков Минимальная температура воздуха ночью -1

 

В субботу, 16 ноября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью -1 градус. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе дневная температура воздуха в регионе 10-18 градусов тепла. В восточных областях осадков не предвидится, здесь днем столбики термометров покажут 6-9 градусов выше нуля.

В центральном регионе синоптики прогнозируют сухую и облачную погоду, температура воздуха днем до +11 градусов.

На юге также без осадков, здесь днем температура воздуха подымется до +16 градусов. На севере страны облачная и сухая погода, дневная температура воздуха 7-10 градусов тепла.

В Киеве в этот день осадков не предвидится, температура воздуха днем 9-11 градусов с отметкой "плюс".

 

источник

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать