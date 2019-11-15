Как Вятровича в Раду не пускают



В Кассационный административный суд подан иск о незаконности признания бывшего главы украинского Института нацпамяти Владимира Вятровича народным депутатом. Такую информацию 15 ноября агентству Интерфакс-Украина сообщил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

После того как в начале ноября Ирина Луценко сложила депутатские полномочия, ее мандат перешел к Вятровичу, который не сумел попасть в парламент в результате выборов по спискам «Евросолидарности».

В четверг, 14 ноября, ЦИК признал Вятровича депутатом, однако спикер Рады Дмитрий Разумков решил повременить с приведением к присяге нового парламентария, мотивировав это необходимостью получить все подтверждения от Центризбиркома.

По словам Гончаренко, теперь не допустить скандального историка в Верховную Раду пытаются через суд.

«Сегодня в Кассационный административный суд от какого-то истца Хилько зашло исковое заявление, которым они хотят остановить признание Вятровича народным депутатом Украины», — сказал он.

Соратник Гончаренко и Вятровича, депутат от партии Петра Порошенко Владимир Арьев написал у себя в Facebook, что иск подал Андрей Хилько, который ранее подавал в суд на Владимира Зеленского, пытаясь в последний момент добиться снятия того с выборов президента.

«Его подал участник постановочного судебного шоу, который подыграл Зеленскому в мобилизации его электората перед вторым туром, когда подал иск и потребовал снять Зеленского с регистрации в ночь перед голосованием, а затем быстро поздравил его с избранием. Такой себе истец по вызову, потому что кто-то боится даже открыть забрало и подать иск от себя и поручает грязную работу шуту. Хотя теперь шутовство — государственная политика», — заявил депутат.

Ранее сам Вятрович рассказал, что его пытаются лишить депутатского мандата, однако предложил своим оппонентам смириться с тем, что теперь он будет заседать в парламенте.

Также сообщалось, что депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский на встрече фракции с премьером Алексеем Гончаруком обвинил его в сговоре с Порошенко и намерении «протащить» в Раду Вятровича.

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